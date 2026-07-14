Indispensables beauté été 2026 : brume parfumée, mascara et sérum hydratant

Canicule, sorties à la plage et humidité : l’été impose d’adapter sa trousse beauté. Entre écrans solaires légers, sérums hydratants, soins capillaires réparateurs et maquillage résistant à la chaleur, les nouveautés de la saison visent à préserver l’éclat du teint et la santé de la peau et des cheveux tout en offrant un fini « retour de vacances ». Voici un panorama des produits cités cette saison et des usages recommandés pour les intégrer à sa routine.

La protection solaire reste au cœur des priorités. Le Sun Sérum SPF50 d’ILIA est présenté comme un écran minéral à texture légère, conçu pour protéger tout en apportant de l’hydratation. Pour des retouches sans traces blanches, le Stick solaire invisible Holidermie se propose comme une solution nomade. Les formules combinant protection et rendu bonne mine, comme le British Summer Time Glow SPF30 de Pai, répondent à la demande de produits polyvalents durant la saison chaude.

Hydrater en continu est également souligné : le Water Sérum d’Erborian, le B-Hydra de Drunk Elephant et la Brume hydratante 3-en-1 de Dr. Althea sont cités comme des options pour apporter un « bain d’hydratation » au visage et pour rafraîchir la peau tout au long de la journée.

Produits phares et usages pour peau, cheveux et maquillage

Sur le front des taches pigmentaires et de l’unification du teint, l’article met en avant le Soin Melascreen de Ducray. Les formules ciblées sont proposées pour limiter l’apparition ou l’intensification des taches liées à l’exposition solaire.

Pour les cheveux exposés aux UV, au sel et au chlore, plusieurs soins sont recommandés : le Shampooing Nutri-Réparateur de René Furterer pour nourrir les longueurs, le spray multifonction One For All de Revlon Professional pour protéger et faciliter le coiffage, ainsi que le Masque Réparation Fibre Clinix de Schwarzkopf pour réparer les fibres fragilisées. La Brosse démêlante Bachca, mêlant nylon et soies de sanglier, est présentée comme un accessoire limitant la casse et apportant de la brillance.

Côté maquillage, la tendance est au léger mais tenace : le Mascara Clean Volume de Merit intensifie le regard sans alourdir, tandis que le Gel Sculptant Cils et Sourcils T52 de Typology discipline sourcils et cils. Pour modeler les sourcils avec précision, le feutre Brow Felt de Curly Food est cité. Pour le teint et les touches de couleur, les références mentionnées incluent le Dior Backstage Rosy Glow, le Cheek Clapper 3D de One Size et le L’Impressionist Multistick de Kosas. Le Benetint Pocket Pal de Benefit est proposé pour un effet « retour de plage » et le Sun Stalk’r Soufflé de Fenty Beauty pour réchauffer le teint. Pour fixer en condition de chaleur, la Silky Blur Translucent Loose Setting Powder d’Essence est évoquée.

Les soins corps et lèvres complètent la sélection : le Lip Sleeping Mask Blue Lemonade de Laneige pour nourrir les lèvres, l’Huile de Beauté Précieux Argan de So’Bio Étic pour un fini satiné sans film gras, et la Body Badalada™ Glow Lotion de Sol de Janeiro pour illuminer la peau grâce à de subtils nacres. Le Gommage Corps Gel Litchi d’Yves Rocher est recommandé avant l’application d’un soin hydratant, et la cure Sublimateur Solaire de Poméol est mentionnée pour accompagner le bronzage de l’intérieur.

Enfin, pour les fragrances de saison, l’article liste plusieurs brumes et parfums légers : Été Immortel de Poécile, la Brume Coco d’Evoluderm, la Born In Roma Vanilla Bliss de Valentino, ainsi que des options rafraîchissantes comme L’Eau Fraîche Aérienne d’Yves Rocher. Le Roll-On Huile Prodigieuse Florale de Nuxe est proposé pour parfumer ponctuellement les poignets ou le cou.