Un suspect interpellé après des menaces visant Carla Bruni et Giulia Sarkozy

Un homme de 27 ans a été interpellé ce mercredi 11 février à Angers (Maine‑et‑Loire) dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour « menaces de crime contre les personnes » et « doxing », après la diffusion d’informations personnelles visant la chanteuse Carla Bruni et sa fille mineure, Giulia Sarkozy. Placé en garde à vue, le suspect a été arrêté à l’aube dans son appartement, selon les sources judiciaires citées par la presse.

La jeune fille de 14 ans avait évoqué, le 31 décembre, une année « pas la plus simple » dans un message publié sur Instagram, faisant allusion à des moments difficiles et au harcèlement en ligne. Cette publication avait été perçue comme un témoignage personnel en lien avec les événements judiciaires affectant son père, Nicolas Sarkozy.

Passionnée d’équitation, Giulia Sarkozy anime un compte Instagram suivi par plus de 45 000 abonnés, où elle partage concours, entraînements et photos avec sa jument Valentine Dudelta, offerte par ses parents. Elle s’était fait connaître pour sa relation avec les chevaux après une mauvaise chute en 2021, et a déclaré à Paris Match que l’équitation représentait pour elle « plus qu’un sport ».

Interpellation, enquête et qualifications retenues

Selon Le Parisien, les faits qui ont motivé l’enquête remonteraient à environ deux mois. À cette période, Nicolas Sarkozy effectuait une tournée littéraire après sa sortie de la prison de la Santé. Carla Bruni aurait reçu des menaces téléphoniques et des données personnelles la concernant, ainsi que concernant sa fille, auraient été relayées sur les réseaux sociaux. Une plainte avait été déposée, précisent les mêmes sources.

La Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), unité spécialisée dans la lutte contre les atteintes aux personnes, a identifié un suspect après plusieurs investigations. Interpellé à son domicile à l’aube, il a été placé en garde à vue. Les éléments transmis à la presse décrivent le mis en cause comme déjà impliqué par le passé dans des faits délictuels, notamment liés aux stupéfiants et à l’extorsion.

Les enquêteurs doivent désormais vérifier si cet individu est bien à l’origine des appels menaçants et de la diffusion des données privées sur Internet. En raison de la minorité de l’une des victimes, les faits de doxing et de menaces peuvent entraîner des peines aggravées : le suspect encourt, selon le dossier, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

