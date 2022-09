«Un salaire de 270 M€», la folie du club Al Hilal d’Arabie Saoudite pour recruter Ronaldo

Selon les informations publiées ce lundi par le quotidien britannique The Sun, le club Al Hilal d’Arabie Saoudite aurait proposé un salaire de 270 millions d’euros à Cristiano Ronaldo pour le convaincre de s’engager avec l’écurie saoudite. Une offre démentielle rejetée par le Portugais.

Il n’y pas l’ombre d’un doute que Cristiano Ronaldo a connu un mercato d’été très agité. Désireux de quitter Manchester United pour une nouvelle destination qui lui offrirait la possibilité de disputer la Ligue des champions, la superstar portugaise avait été annoncée un peu partout dans le monde. De Manchester City à Chelsea, en passant par le Real Madrid, le Bayern Munich, le Sporting Portugal et même Al Ahly en Egypte.

Certains, moins connus sur la scène footballistique, ont également tenté de s’offrir le joueur aux cinq Ballon d’Or. En effet, comme le révèle ce lundi le média britannique The Sun, Al Hilal aurait proposé un contrat stratosphérique à CR7 pour le convaincre de s’engager avec le club saoudien. Le tabloïd anglais informe que les pensionnaires de première division du championnat d’Arabie Saoudite ont fait une offre démentielle, avec un salaire hebdomadaire de 2,3 millions d’euros, soit plus de 270 millions à l’année.

Une offre qui exploserait tous les records en matière de salaire de joueur. Mais comme le précise The Sun, l’attaquant de Manchester United aurait décliné la proposition des dirigeants saoudiens, priorisant un club évoluant dans les grands championnats européens et qualifié pour la C1. Une destination que ne trouvera pas le joueur de 37 ans jusqu’à la fin du mercato, obligeant ce dernier à poursuivre la saison avec les Reds Devils.

L’Arabie Saoudite ne lâche pas Cristiano Ronaldo

Mais Al Hilal n’a pas l’intention d’abandonner le dossier CR7. Le club compte revenir à la charge pour l’ancien du Real Madrid. C’est Yasser Al-Misehal, président de la fédération saoudienne, qui l’a confié à The Athletic dans une interview où il révélait les ambitions de son pays pour le natif de Madère. «Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne », a confié Yasser Al-Misehal.

« Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde connaît les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui est aussi un grand modèle en tant que joueur. Je me dis: ‘Pourquoi pas?’. Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne. J’aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j’aimerais le voir jouer en Arabie saoudite. Une offre en janvier ? Pour être honnête, je n’ai pas la réponse », a ajouté le président de la fédération saoudienne. Affaire à suivre….