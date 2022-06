« Un pur délice… » Crisba dévoile son tout premier album « 229wèla »

Comme annoncé depuis quelques semaines, le tout premier album très attendu de l’artiste et rappeur Crisba vient de faire son entrée dans les bacs. C’est à travers un post sur sa page Facebook que le rappeur a annoncé la bonne nouvelle à ses fans avec tous les détails y afférents.

Après avoir régalé ses fans avec plusieurs singles inédits, Ahoueha Guezo Orel alias Crisba a décidé d’aller à la conquête de son public avec un album qu’il vient de sortir. Sur cet opus long de 18 morceaux, le Danhomey boy a invité quelques figures de proue du rap game béninois dont le dinosaure Amir El Presidente.

229wèla disponible au prix de 5000f

Alors qu’il a récemment mis l’eau à la bouche de ses fans avec le titre introspectif « Nou Oun Wa Die » qui suscite déjà un engouement sans précédent, Crisba a finalement sorti le grand jeu ce mardi 31 mars. « Bonsoir mes Danxomeyboyz et mes Danxomeygirlz. Aujourd’hui on est le 31 mai et j’ai l’honneur de vous présenter mon tout premier album #229wèla au prix de 5000f juste en cliquant sur ce lien« , a écrit le chanteur sur sa page Facebook.

Très vite, Blaaz est monté au créneau pour témoigner son soutien à son collègue. « Je ne m’étais pas trompé ! Un pur délice cet album. Félicitations, C’est le moment de show your love. On partage fort, on va streamer fort également« , a écrit le roi de la Street sur sa page Facebook.

