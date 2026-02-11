Un père abat sa fille aux États-Unis après une dispute au sujet de Donald Trump

Une Britannique de 23 ans, Lucy Harrison, a été tuée par balle par son père après une dispute survenue plus tôt dans la journée concernant Donald Trump, indique l’enquête.

Originaire de Warrington dans le Cheshire et employée dans le secteur de la mode, Mme Harrison séjournait chez son père, Kris Harrison, et la famille à Prosper, au Texas, en janvier 2025. Son compagnon, Sam Littler, présent ce jour-là, a expliqué devant le coroner du Cheshire que Lucy se montrait souvent exaspérée lorsque son père évoquait sa possession d’armes.

Selon le récit entendu au tribunal, le matin du 10 janvier, alors que le couple s’apprêtait à retourner au Royaume‑Uni, Mme Harrison et son père se seraient affrontés sur des propos liés à Donald Trump et aux accusations d’agressions sexuelles le visant. La dispute aurait pris de l’intensité et Lucy serait montée à l’étage, visiblement bouleversée.

Sam Littler a relaté que sa compagne avait demandé à Kris Harrison comment il réagirait si elle subissait une agression sexuelle. Le père aurait répondu qu’il avait deux autres filles vivant sous son toit et que cela ne le troublerait pas de façon excessive.

Environ une demi‑heure avant leur départ pour l’aéroport, M. Harrison aurait pris la main de sa fille pour la conduire dans sa chambre au rez‑de‑chaussée. Quinze secondes environ plus tard, un coup de feu retentit, puis M. Harrison appela sa femme, Heather, a dit Littler.

Le témoin a ajouté être entré précipitamment dans la chambre et avoir trouvé Lucy allongée près de l’entrée de la salle de bains, tandis que Kris Harrison criait des paroles incohérentes.

L’enquête a relevé que M. Harrison avait déjà suivi une cure de désintoxication contre l’alcoolisme. Il n’était pas présent à l’audience; sa représentante, Ana Samuel, a lu une déclaration en son nom.

Dans cette déclaration, Kris Harrison affirme que lui et sa fille visionnaient un reportage sur la criminalité liée aux armes à feu lorsqu’il lui aurait proposé de lui montrer l’arme qu’il possédait. Ils seraient entrés dans la chambre pour que l’homme sorte un pistolet semi‑automatique Glock 9 mm rangé dans la table de chevet.

Il a indiqué avoir acheté l’arme deux ans plus tôt pour procurer un sentiment de sécurité à sa famille et a nié l’avoir déjà montrée à sa fille. D’après sa version, alors qu’il élevait l’arme pour la présenter, il a soudain entendu un coup de feu et Lucy est tombée; il a dit ne pas se souvenir si son doigt se trouvait sur la détente.

M. Harrison a reconnu des antécédents d’alcoolisme et déclaré avoir connu une brève rechute le jour du décès, selon la même déclaration.

La police, via l’audition de l’agente Luciana Escalera, a noté une odeur d’alcool sur l’haleine de Kris Harrison lorsqu’il a été interpellé sur les lieux. Les images de vidéosurveillance montrent par ailleurs qu’il a acheté deux briques de 500 ml de Chardonnay dans un 7‑Eleven peu avant 13h00 CST (5h00 GMT) le jour en question.

Dès l’ouverture de l’audience, la représentante de M. Harrison a demandé la récusation de la coroner Jacqueline Devonish, estimant qu’un observateur impartial pourrait percevoir une « réelle possibilité de partialité » et critiquant la conduite de l’enquête qu’elle jugeait davantage de nature pénale que factuelle.

Lois Norris, avocate de Jane Coates, mère de la victime, a qualifié cette demande de manoeuvre dilatoire et affirmé que Kris Harrison était la seule personne présente dans la pièce au moment où Mme Harrison a été abattue. La coroner a refusé de se récuser.