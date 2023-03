« Un pays de tristesse », Gopal Das réagit au boycott des artistes béninois au FEMUA 2023

Le boycott des artistes béninois au prochain Festival des musiques urbaines d’Anoumanbo (FEMUA) édition 2023, continue de faire grincer les dents. Après les acteurs du showbiz béninois, c’est le tour de l’artiste et slameur Gopal Das de pointer du doigt, le manque de soutien des institutions et des hommes politiques du pays pour la promotion de la culture.

La culture béninoise sacrifiée au nom de la politique ?

Gopal Das n’est pas du tout content des acteurs et autorités en charge des manifestations culturelles au Bénin. A un mois environ du Femua 2023, l’événement majeur de la scène musicale africaine organisé chaque année en Côte d’Ivoire par le groupe Magic System, l’artiste slameur béninois connu pour ses performances en langue Goun a exprimé sans détour sa frustration face à l’absence d’artistes de son pays sur l’affiche.

Dans un post sur sa page Facebook ce mardi 21 mars 2023, Gopal Das a estimé que la situation actuelle que traverse le Bénin reflète un manque de vision culturelle à grande échelle pour son pays. Selon le slameur, les intérêts personnels et politiques ont pris le dessus sur la promotion de la culture du pays. « Parmi tant d’autres preuves, voici la raison pour laquelle nous sommes encore un pays de tristesse, aucun rêve culturel assez grand pour mettre de côté, nos intérêts personnels et nos ambitions politiques pour penser un seul instant à révéler ce pays par la culture« , a-t-il déploré.

Visiblement déçu, le slameur a également critiqué les artistes béninois qui se considèrent comme tout-puissants, mais qui n’ont même pas pu se positionner sur l’affiche d’un festival majeur comme le FEMUA.

« Si les artistes qui se disent tout puissants ne peuvent même pas être sur de telles affiches, c’est triste. Si notre ministère ne peut même pas proposer comme le font les autres pays un artiste du Bénin, c’est triste. Si nos supers connaisseurs en matière de culture qui bombent le torse à chaque occasion où l’on doit parler ingénierie culturelle ne peuvent pas placer leur pigeon favori sur ce festival, c’est triste. Si tout le monde voit ceci depuis des années et que ça ne dit rien à personne, c’est triste« , a-t-il poursuivi.

Cette réaction de Gopal Das qui survient quelques semaines après celles des managers comme Dah Adagboto, Aurel Hounton reflète une fois encore la frustration et le mécontentement croissants des artistes béninois face au manque de soutien pour la culture dans leur pays. Beaucoup estiment que les artistes béninois sont sous-estimés et que leur potentiel n’est pas suffisamment reconnu et exploité, malgré leur talent et leur contribution à la scène musicale africaine.

Presque tous les pays africains représentés, sauf le Bénin

La 15ème édition du Festival des Musiques urbaines d’Anoumabo, connu sous le nom de FEMUA, se tiendra du 25 au 30 avril 2023 en Côte d’Ivoire. Les organisateurs ont dévoilé depuis le 16 février passé, les têtes d’affiche pour cette année, incluant le célèbre rappeur français Booba, qui sera accompagné par l’artiste ivoirien Didi B, membre du label 92i de Booba.

D’autres artistes renommés tels que Koné Souleymane Kévin Junior, également connu sous le nom de ‘’Ks Bloom’’ et lauréat du prix du meilleur artiste de Côte d’Ivoire au Primud 2022, Singuila surnommé le ‘’Rossignol’’, Safarel Obiang alias ‘’Saf king’’, la chanteuse Roseline Layo, ainsi que les artistes Ferre Gola et Alesh du Congo, Baaba Maal du Mali et Mourat et les Lions du Burkina Faso seront également présents sur la scène de ce festival célébrant la culture africaine. Toutefois, en contraste avec les années précédentes, aucun artiste béninois ne participera cette année au FEMUA.

