Un pasteur évoque des preuves bibliques affirmant que Dieu et Jésus ont des tatouages

Devant son auditoire, il a soutenu que la pratique peut être soutenue par les Écritures et qu’elle ne devrait pas être condamnée parmi les croyants. Il a cité Ésaïe 49:16, qui évoque l’image de Dieu ayant gravé son peuple sur la paume de ses mains, et en a déduit que cela représente une forme de marquage divin et permanent.

Il a par ailleurs rejeté les objections basées sur le Lévitique, estimant qu’elles sont souvent mal interprétées ou mal appliquées, et a insisté sur le fait qu’il n’enseignerait pas ce qu’il ne comprend pas pleinement, mentionnant son âge et ses longues années dans la foi chrétienne. Il a aussi fait référence à Apocalypse 19:16, qui mentionne un nom porté sur le vêtement et la cuisse — « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » — pour avancer que Jésus porte des inscriptions, et il a exhorté les croyants à ne pas cacher leurs convictions par crainte de l’opinion publique.