Benin Web TV
LIVE

Un pasteur évoque des preuves bibliques affirmant que Dieu et Jésus ont des tatouages

Le pasteur nigérian Kingsley Okonkwo a suscité de vives réactions sur Internet après des propos tenus lors d’une diffusion en direct au sujet des tatouages.

Le · MàJ le
Insolites
154vues
Un pasteur évoque des preuves bibliques affirmant que Dieu et Jésus ont des tatouages
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le pasteur nigérian Kingsley Okonkwo a suscité de vives réactions sur Internet après des propos tenus lors d’une diffusion en direct au sujet des tatouages.

Devant son auditoire, il a soutenu que la pratique peut être soutenue par les Écritures et qu’elle ne devrait pas être condamnée parmi les croyants. Il a cité Ésaïe 49:16, qui évoque l’image de Dieu ayant gravé son peuple sur la paume de ses mains, et en a déduit que cela représente une forme de marquage divin et permanent.

Il a par ailleurs rejeté les objections basées sur le Lévitique, estimant qu’elles sont souvent mal interprétées ou mal appliquées, et a insisté sur le fait qu’il n’enseignerait pas ce qu’il ne comprend pas pleinement, mentionnant son âge et ses longues années dans la foi chrétienne. Il a aussi fait référence à Apocalypse 19:16, qui mentionne un nom porté sur le vêtement et la cuisse — « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » — pour avancer que Jésus porte des inscriptions, et il a exhorté les croyants à ne pas cacher leurs convictions par crainte de l’opinion publique.

Publicité

Articles liés

Comment les retransmissions sportives favorisent les formats interactifsCéline Dion filmée en train de trembler et de gémir de douleurLes États-Unis menacent de sanctions la deuxième armée la plus puissante d’AfriqueLa ligue saoudienne met en garde Cristiano Ronaldo sur son avenir
Merci pour votre lecture — publicité