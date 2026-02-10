Un pasteur affirme que tout homme offrant des cadeaux à sa copine pour la Saint‑Valentin n’ira pas au paradis

Un pasteur nigérian a provoqué une vive polémique en affirmant que les chrétiens participant aux célébrations de la Saint-Valentin ne seraient pas admis au paradis.

Il a soutenu que cette fête contreviendrait aux enseignements chrétiens, en la reliant à des pratiques païennes et à une immoralité supposée.

Pour appuyer son propos, il a cité le verset biblique Jean 3:16 afin de contraster, selon lui, l’amour de Dieu avec la nature peccamineuse de la Saint-Valentin, et a déclaré que les fidèles prenant part à ces célébrations s’exposeraient à la damnation.

Plusieurs de ses collègues pasteurs ont repris des arguments similaires, évoquant les origines liées aux festivals romains et l’association de la fête avec des comportements immoraux. Ils ont insisté sur l’idée que l’amour véritable se manifeste au quotidien et non uniquement un jour par an, et ont exhorté les chrétiens à promouvoir la pureté et la sainteté.

En revanche, des voix dissidentes estiment que la Saint-Valentin peut constituer une occasion de célébrer l’amour et les relations. Selon ces opposants, la fête demeure acceptable dès lors qu’elle se déroule dans le respect et la piété.

La question de savoir si les chrétiens doivent célébrer ou éviter la Saint-Valentin dépend, d’après les éléments rapportés, de l’interprétation personnelle des enseignements bibliques et de la manière dont chacun choisit de vivre sa foi.

