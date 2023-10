« Un moment très triste, le pire », Neymar réagit à sa grave blessure au genou

-Publicité-

Dans un post sur les réseaux sociaux, Neymar a réagi à sa grosse blessure, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. « Un moment très triste, le pire », a regretté le Brésilien.

Sorti sur blessure lors de la défaite contre l’Uruguay (0-2) en éliminatoire du mondial 2026, mercredi, Neymar souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche et devra être opéré. Un gros coup dur pour l’attaquant d’Al Hilal, recruté cet été par le club saoudien en provenance du PSG. Le joueur de 31 ans est dores et déjà out pour le reste de la saison. Il devrait revenir juste avant la Copa América 2024.

Sur ses réseaux sociaux, la star auriverde a réagi à sa nouvelle blessure. « C’est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin des miens (famille et amis). Ce n’est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence. J’ai trop la foi… Mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu’il puisse renouveler la mienne. Merci pour les messages de soutien et d’affection« , a-t-il posté.

É um momento muito triste, o pior.

Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)

Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado.

Fé eu tenho, até demais …

Mas a força eu entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2023