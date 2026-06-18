Osimhen: «L’absence du Nigeria au Mondial est une grande déception»

Privé de Coupe du monde 2026 après l’élimination des Super Eagles lors des qualifications, Victor Osimhen a exprimé son regret de voir le Nigeria manquer le rendez-vous planétaire. L’attaquant de Galatasaray appelle néanmoins à tirer les leçons de cet échec pour rebondir.

Victor Osimhen n’a pas caché sa déception de voir le Nigeria absent de la Coupe du monde 2026. L’attaquant des Super Eagles a reconnu que l’échec de la sélection nigériane à se qualifier pour le tournoi constituait une immense frustration, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters. Alors que plusieurs nations africaines, dont le Maroc, le Sénégal, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, la RD Congo, la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et l’Algérie, participent à la compétition, le Nigeria suit le tournoi à distance après son élimination lors des qualifications.

Les Super Eagles ont vu leurs espoirs de qualification s’envoler à l’issue d’un barrage perdu face à la RD Congo, manquant ainsi une deuxième phase finale consécutive de Coupe du monde. Lors d’un échange en direct sur les réseaux sociaux, Osimhen a évoqué avec amertume cette absence de la plus grande scène du football mondial. « C’est une situation difficile, pas seulement pour moi, mais pour tout le football nigérian », a confié l’attaquant de Galatasaray.

L’avant-centre de 27 ans a toutefois appelé à regarder vers l’avenir malgré la déception. « Nous avons manqué notre objectif et cela fait mal. Mais le football est ainsi fait. Il faut accepter les revers, en tirer des leçons et continuer à avancer », a-t-il ajouté. L’absence du Nigeria demeure l’une des grandes surprises de cette Coupe du monde 2026, tant les Super Eagles figurent habituellement parmi les nations majeures du football africain.





