Un ministre de Vladimir Poutine décède mystérieusement en plein vol après avoir critiqué l’invasion russe

Pyotr Kucherenko, vice-ministre russe des Sciences et de l’Enseignement supérieur, est décédé ce samedi 20 mai 2023, lors d’un déplacement officiel du gouvernement à Cuba. Un décès assez suspect étant donné qu’il avait eu un échange avec un ami journaliste où il critiquait sévèrement le régime du président Poutine.

Alors que depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, de nombreux oligarques russes ou autres proches du pouvoir sont morts dans des conditions suspectes, un nouveau décès brutal dans l’entourage de Vladimir Poutine interroge. Pyotr Kucherenko, 46 ans, était à Cuba avec une délégation russe. L’avion de la flotte présidentielle fait escale à Casablanca, au Maroc, puis repart direction Moscou. Mais le ministre se sent tellement mal que l’appareil fait demi-tour pour un atterrissage d’urgence dans le sud de la Russie. Les équipes de secours ne pourront rien faire pour le sauver.

Autopsie ce mercredi

Un décès soudain, dont on ignore pour l’instant la cause, et qui dans le contexte interroge beaucoup. D’autant plus que ce dernier, d’après CNN, avait récemment eu un échange très critique sur l’invasion russe en Ukraine avec le journaliste russe indépendant Roman Super.

Le corps de Pyotr Kucherenko doit être autopsié dans les prochaines heures, mais à l’image de précédents décès soudain, de nombreux observateurs supputent déjà que le Kremlin ne divulguera pas les causes réelles de cette nouvelle disparition d’un dignitaire russe.