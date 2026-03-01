Un joueur marocain refuse de rejoindre le Wydad Casablanca

Mohamed Ihattaren, milieu de terrain de 24 ans évoluant sous les couleurs de Fortuna Sittard, a décliné une offre provenant d’un club majeur du championnat marocain. L’international, selon les informations recueillies, n’a pas souhaité donner suite à la sollicitation du Wydad Casablanca.

Mohamed Ihattaren, milieu de terrain de 24 ans évoluant sous les couleurs de Fortuna Sittard, a décliné une offre provenant d’un club majeur du championnat marocain. L’international, selon les informations recueillies, n’a pas souhaité donner suite à la sollicitation du Wydad Casablanca.

Le club casablancais s’était montré particulièrement entreprenant pour s’attacher ses services, mais Iyattaren et son entourage ont privilégié une approche centrée sur l’aspect sportif avant tout. Interrogé par De Eretribune et relayé par ESPN.nl, El Ahmadi a expliqué que le joueur et ses agents préféraient envisager la progression sportive et, éventuellement, un transfert ultérieur plutôt que de s’engager immédiatement au Maroc. À ses yeux, un déménagement vers le championnat national ne serait pas la meilleure option à ce stade de la carrière du joueur.

El Ahmadi a par ailleurs souligné qu’il entretient des relations avec la présidence du Wydad et que cette démarche rappelle des précédents, notamment autour du dossier Hakim Ziyech. Le président du club avait cherché à obtenir des renseignements sur le profil d’Ihattaren, mais le jeune milieu n’était pas pressé d’emprunter cette voie, ce qui, selon El Ahmadi, témoigne d’une volonté de franchir un palier sportif avant tout.

Publicité

Considérations sportives et conséquences possibles

En refusant l’offre, Ihattaren envoie le signal qu’il souhaite prioriser son développement et la compétitivité du projet qui lui sera proposé. Rester attentif à l’environnement sportif et à la perspective d’un saut vers un club ou un championnat offrant un niveau supérieur semble être au cœur de la réflexion menée par le joueur et son staff.