Un joueur marocain réclame sa convocation en équipe nationale auprès du nouveau sélectionneur

Lors d’une interview accordée à ESPN après la rencontre entre Heracles Almelo et le FC Utrecht, Souffian El Karouani a affirmé se considérer comme un candidat légitime pour une convocation avec l’équipe nationale du Maroc. Le latéral gauche de 25 ans a expliqué qu’il espérait figurer dans la liste pour les matchs amicaux prévus contre l’Équateur et le Paraguay à la fin du mois.

El Karouani, qui n’a plus porté le maillot national depuis le 14 octobre dernier, s’est exprimé alors que le staff marocain traverse une période de transition. L’entraîneur Walid Regragui a quitté ses fonctions jeudi, et la fédération a annoncé dès le vendredi matin la nomination de Mohamed Ouahbi comme nouveau sélectionneur par intérim.

Interpellé sur le départ de Regragui, le joueur a reconnu que cette hypothèse avait été évoquée à maintes reprises ces derniers jours et que l’information venait d’être officialisée. Il a fait savoir qu’il attendait désormais de voir quelles orientations le futur technicien donnerait à l’équipe.

Attente d’une convocation et volonté de convaincre

Le défenseur néerlandais d’origine marocaine a insisté sur le fait que la décision finale appartient au sélectionneur, mais il se dit prêt à démontrer sa valeur semaine après semaine au niveau de son club. Si le choix ne dépendait que de lui, il serait déjà certain d’être retenu pour ces rencontres internationales.

El Karouani a précisé qu’il n’avait pas encore échangé avec Mohamed Ouahbi depuis sa prise de fonctions et qu’il attendrait d’être contacté. Selon lui, une convocation ne serait pas une surprise, et il a confié à ESPN qu’il se présenterait en pleine confiance s’il devait être rappelé.

Le message du joueur a également été relayé sur les réseaux sociaux par la version néerlandaise d’ESPN, qui a résumé son sentiment d’attente et d’assurance quant à une éventuelle sélection par le nouveau staff.