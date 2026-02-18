Un homme se marie avec trois femmes lors de la même cérémonie

Un homme a célébré son mariage avec trois épouses au cours d’une seule cérémonie organisée à Ilorin, dans l’État de Kwara, au Nigeria. Des images de cet événement circulent largement sur les réseaux sociaux et suscitent de nombreuses réactions en ligne.

Dans une vidéo devenue virale, on voit le marié entouré des trois femmes le jour de l’union. Les trois mariées portaient des tenues identiques — même robe, hijab, chaussures et sac — ce qui donnait à la scène une impression de coordination. Sur les images, chacune des femmes semble être enceinte ; l’une d’elles paraît toutefois à un stade avancé de grossesse.

La diffusion des photos et des séquences a rapidement animé les échanges sur Internet. Certains internautes ont fait part de leur surprise, tandis que d’autres ont évoqué la polygamie, pratique tolérée dans certaines communautés et encadrée par des règles religieuses et culturelles au Nigeria. Aucune des personnes directement concernées n’avait publié de déclaration officielle au moment de la mise en ligne des images.