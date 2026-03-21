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Un homme divorce après avoir découvert une photo de sa femme avec un autre homme sur Google Maps

Un homme a demandé le divorce après être tombé sur des clichés de sa femme en compagnie d’un autre homme sur Google Maps.

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Un homme divorce après avoir découvert une photo de sa femme avec un autre homme sur Google Maps
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En préparant son itinéraire avant un déplacement, il a aperçu une photographie montrant une femme assise sur un banc, caressant les cheveux d’un homme dont la tête reposait sur ses genoux.

Le cliché, pris par une caméra de Google à Lima, la capitale du Pérou, a interpellé le mari car la tenue portée par la femme semblait identique à celle de son épouse. La photo est datée de 2013 ; confrontée aux images, la femme a reconnu une liaison.

Informations complémentaires

L’identité du couple n’a pas été révélée. Le divorce a été prononcé après l’aveu de la femme.

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La prise de vue a eu lieu près du Puente de los Suspiros de Barranco. L’homme a ensuite partagé les photos sur Facebook, ce qui a provoqué de nombreuses réactions en ligne.

Un internaute identifié comme San Pateste a commenté : « Le monde est petit… Il aurait suffi qu’elle dise à son mari qu’elle ne l’aimait plus. »

Un autre utilisateur, Guillermo Sanchez, a écrit : « Sur 100 femmes, 90 % sont infidèles, les autres sont fidèles mais n’ont qu’un œil (hahaha) ou sont immortelles (hahaha). »

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