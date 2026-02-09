Un homme de 35 ans incendie la maison familiale après le refus d’argent de son père

Au Kenya, un homme âgé de 35 ans est soupçonné d’avoir mis le feu à la maison familiale après que son père eut refusé de lui remettre de l’argent, un événement qui a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Des publications relayées sur Facebook par un internaute identifié comme Eric Mboya situent les faits au vendredi 6 février 2026. Elles indiquent que l’homme aurait demandé 5 000 shillings kényans pour sortir avec des amis et, après le refus, serait revenu avec de l’essence pour incendier le domicile parental.

La même source précise que le suspect vivait dans la maison qu’il aurait incendiée. Au moment de la diffusion de l’information, ni les circonstances précises de l’incendie ni l’ampleur des dégâts matériels ou l’existence de blessures n’avaient été officiellement précisées.

Faits similaires et réactions