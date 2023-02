Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir jeté son chien par la fenêtre

Un homme identifié comme un alcoolique est condamné à 12 mois de prison dont 08 fermes pour avoir jeté son chien du cinquième étage d’un immeuble.

12 mois de prison dont huit fermes, c’est la peine à laquelle a été condamnée un homme par le tribunal de Strasbourg avec mandat de dépôt immédiat. Il s’agit d’un homme de 39 ans jugé coupable d’avoir jeté son chien par la fenêtre du cinquième étage d’un immeuble.

Selon les informations de la dépêche, le parquet avait requis 12 mois de prison avec mandat de dépôt et une interdiction de posséder un animal. Le chef d’accusation est cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort et le prévenu risquait jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Le média renseigne que le chien est un croisé bouledogue né en 2021. Il avait été retrouvé agonisant au pied de l’immeuble de son propriétaire par une voisine qui avait prévenu la police après qu’un automobiliste lui eut confié avoir « vu une heure auparavant un alcoolique jeter son chien par la fenêtre du cinquième étage ».

A noter que le prévenu est un ancien SDF sans activité. A l’audience, il a assuré ne pas s’être immédiatement aperçu de la chute de son chien au petit matin, après s’être fortement alcoolisé dans la nuit. Mieux, il a contesté avoir lui-même jeté son chien, dont il prenait soin.

D’après lui, l’animal avait dû tomber après avoir été attiré par de la nourriture posée au bord de la fenêtre. Une décision jugée bâclée par son avocat qui réclame purement et simplement sa relaxe.