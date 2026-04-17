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RDC : la vidéo de deux homosexuels coincés pendant l’acte s3xuel choque la toile

Vendredi 17 avril 2026, dans la commune de Bandalungwa, deux hommes surpris dans une chambre d’hôtel sont restés littéralement « collés » lors d’un rapport intime, provoquant une intervention des forces de l’ordre et des secours pour gérer cette urgence médicale et judiciaire.

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RDC : la vidéo de deux homosexuels coincés pendant l’acte s3xuel choque la toile
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Alertés sur place, les policiers ont conduit les deux personnes vers un centre hospitalier de la ville où le personnel soignant a réalisé une prise en charge destinée à les séparer, en présence d’un regroupement de curieux autour de l’établissement.

Une fois rétablis, les deux hommes ont été acheminés au sous‑commissariat local et placés en garde à vue pour « attentat aux bonnes mœurs », selon les procédures engagées par la police.

Selon des sources officielles, cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’un durcissement de la politique judiciaire en République démocratique du Congo, promu par le ministre de la Justice Constant Mutamba, qui vise à réprimer les pratiques homosexuelles au nom de la défense des valeurs morales et ancestrales.

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