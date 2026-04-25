Bénin : une femme repêchée vivante d’une citerne de 15 m à Bohicon

Une femme a été repêchée vivante après une chute dans une citerne d’environ 15 mètres de profondeur à Bohicon, dans le département du Zou. L’incident, survenu dans un quartier de la commune, a suscité une vive émotion parmi les riverains, mobilisés aux côtés des secours pour sauver la victime.

Selon les informations rapportées, la femme se serait retrouvée au fond de cette citerne dans des circonstances qui restent à préciser. Alertées, les équipes de secours, notamment les sapeurs-pompiers, sont intervenues pour mener une opération de sauvetage rendue délicate par la profondeur et la configuration de l’ouvrage.

Les secours ont réussi à extraire la victime vivante, après une intervention qualifiée de complexe. Des témoignages évoquent une scène de forte tension au moment de l’opération, suivie d’un soulagement général lorsque la femme a été remontée à la surface.

Une intervention délicate des secours

La profondeur de la citerne, estimée à une quinzaine de mètres, a nécessité des moyens techniques adaptés et une coordination rigoureuse des équipes engagées. Les sapeurs-pompiers ont dû sécuriser la zone et descendre dans l’ouvrage pour atteindre la victime avant de procéder à son extraction.

Une fois sortie, la femme a été prise en charge pour recevoir les premiers soins, son état de santé n’étant pas immédiatement précisé. Ce type d’intervention reste particulièrement risqué en raison du manque d’oxygène et des dangers liés aux espaces confinés.

Ce nouvel incident remet en lumière les risques liés aux citernes et aux infrastructures similaires, souvent présentes dans les habitations ou les chantiers, et parfois insuffisamment sécurisées. À Bohicon, des faits similaires ont déjà été signalés par le passé, certains ayant eu des issues tragiques, ce qui alimente les préoccupations autour de la sécurisation de ces installations.