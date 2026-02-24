Un homme battu par ses deux épouses après l’annonce d’un troisième mariage

Une séquence largement partagée sur les plateformes sociales montre un homme pris à partie par ses deux conjointes après qu’il ait annoncé son intention d’épouser une troisième femme.

Une séquence largement partagée sur les plateformes sociales montre un homme pris à partie par ses deux conjointes après qu’il ait annoncé son intention d’épouser une troisième femme.

La vidéo, tournée à l’intérieur du domicile familial, présente les deux femmes faisant face à leur mari dans le salon. Les publications accompagnant la séquence indiquent que l’altercation serait survenue au moment où l’homme a fait part de son projet de troisième mariage, projet rejeté par ses deux épouses.

On observe une première épouse s’approcher et donner plusieurs claques en exigeant qu’il abandonne immédiatement ce projet. Peu après, la seconde épouse intervient également et frappe l’homme, qui paraît dépassé et incapable de se défendre.

Publicité

Suite de l’altercation et réactions

La scène se poursuit lorsqu’une des conjointes saisit un objet pour poursuivre l’agression; en infériorité numérique, le mari ne parvient pas à riposter.

La mise en ligne de la vidéo a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux : certains internautes condamnent la violence, tandis que d’autres commentent les tensions liées à la polygamie et aux conflits conjugaux.