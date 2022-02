Un groupe terroriste lance une énorme offensive sur la capitale somalienne

Des coups de feu et des explosions ont été entendus dans la capitale somalienne mercredi dans ce qui est visiblement une attaque grandeur nature des islamistes du groupe terroriste Al Shabaab, rapportent les médias locaux.

La capitale somalienne Mogadiscio est en pleine ébullition alors que des explosions ont retenti dans la ville avec des coups de feu également signalés. Selon les informations, il s’agit d’une attaque des militants islamistes du groupe Al Shabaab. Selon une déclaration du ministre de la Sécurité intérieure du pays, les assaillants ont pris pour cible des postes de police et des points de contrôle de sécurité lors de l’attaque.

« Les terroristes ont attaqué la banlieue de Mogadiscio et ont pris pour cible nos postes de police et nos postes de contrôle », a écrit Abdullahi Nor, le ministre de la sécurité, sur Twitter. « Notre sécurité a vaincu l’ennemi », a-t-il indiqué, laissant entrevoir le retour au calme et le contrôle de la situation par les forces de sécurités. Il n’y a pas eu de détails immédiats sur les victimes et la police fournira plus de détails sur les attaques, a déclaré le ministre.

Cette attaque intervient alors que jeudi dernier, un kamikaze visant un minibus rempli de délégués impliqués dans les élections législatives somaliennes a tué six personnes à Mogadiscio, a indiqué le service d’ambulance, tandis qu’Al Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité de l’attaque. Al Shabaab, qui vise à renverser le gouvernement central et à imposer son interprétation sévère de la loi islamique, mène de fréquentes attaques contre le gouvernement, notamment en attaquant les représentations des institutions gouvernementales.