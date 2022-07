Un étudiant amputé des jambes et des doigts, après avoir mangé les restes de ce repas

Aux États-Unis, J.C., un étudiant de 19 ans, a eu le malheur de consommer les restes d’un repas, provenant d’un restaurant. Plus tard, l’adolescent, qui a souffert « de douleurs abdominales et de nausées », a dû être amputé des jambes et des doigts, la seule façon de lui sauver la vie, selon l’avis des médecins traitants.

Une histoire touchante fait, actuellement, le tour des réseaux sociaux, et parle de la mésaventure d’un étudiant américain, âgé de 19 ans. Selon les informations de The New England Journal of Medicine, qui a été à la source de la divulgation des faits, le jeune homme, après avoir consommé les restes de riz et de nouilles, provenant d’un restaurant, s’est vu amputer les jambes et les doigts.

Selon des sources médicales, rapportées par les médias locaux, l’étudiant a eu de sérieux problèmes de santé, après s’être alimenté dans ce restaurant. « Des douleurs abdominales et des nausées sont apparues, après qu’il a mangé du riz, du poulet et des restes de nouilles. Après avoir vomi, le patient a ressenti des frissons, une faiblesse généralisée, des myalgies, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des maux de tête, une raideur de la nuque et une vision floue. Sa peau a, également, pris une teinte violacée. », ont-elles révélé.

Il souffre du « purpura fulminans »

Après avoir fait le tour de deux hôpitaux, J.C. a subi un examen médical approfondi. Du résultat des analyses, il est ressorti que le jeune homme avait contracté le « purpura fulminans ». Le « purpura fulminans » est causé par une infection à méningocoque, qui provoque la coagulation du sang et la nécrose des tissus.

Pour sauver le garçon, les médecins ont décidé de l’amputer des jambes et des doigts. Malgré l’amputation, la victime aura, encore, des problèmes respiratoires, pendant une durée de 10 jours. D’après les informations, J.C. n’avait pas reçu la dose de rappel contre les infections à méningocoque qu’il aurait dû effectuer, quand il avait 16 ans.

Un Bruxellois était mort, en 2008, dans des circonstances similaires, après avoir consommé des restes de pâtes alimentaires de 5 jours, qui n’avaient, malheureusement, pas été mis au frigo.