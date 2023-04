« Un enclos d’illusionnistes », Candide Azannaï recharge Les Démocrates

La guéguerre entre Les Démocrates et l’ancien ministre Candide Azannaï prend une nouvelle tournure depuis que le parti a officiellement répondu aux attaques du président de Restaurer l’Espoir (RE).

A la suite du communiqué du parti Les Démocrates, en date du jeudi 06 avril 2023, Candide Azannaï est revenu à la charge pour tirer à boulet rouge, sur les compagnons de Boni Yayi. Pour l’ancien ministre de Patrice Talon, le communiqué des Démocrates, n’est qu’une « indigestion de charabia exclusivement injurieuse ».

Vous avez la liberté des injures, mais il est une obligation pour vous de répondre par oui ou par non à chacune de mes interpellations sur vos agissements farfelus porteurs de nuisances d’une part aux valeurs et principes de la République et d’autre part à la liberté, aux biens, à la vie et aux destins politiques des détenus et exilés politiques qu’avec une hypocrisie cynique, vous prétendez défendre.

Candide Azannaï