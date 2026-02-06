Un e-mail déclassifié évoque Flora Coquerel proposée à Jeffrey Epstein

Flora Coquerel , élue Miss France 2014, apparaît dans des documents déclassifiés liés à l’affaire Jeffrey Epstein : un courriel daté du 6 mars 2015, rendu public par le ministère de la Justice des États-Unis sur justice.gov, contient une proposition explicite visant à « envoyer » la jeune femme à New York, et five photos jointes accompagnent la présentation de son profil.

Le message, adressé à la boîte mail personnelle de Jeffrey Epstein, porte pour objet la formule en anglais « Hello Jeffrey one of my new model that Id like to send to New York ». L’expéditeur présente la cible en ces termes : « Elle a 20 ans, elle est encore étudiante, elle a été Miss France 2014, son nom est Flora Coquerel ». Cinq photographies de la jeune femme sont jointes au courriel, selon le document consulté.

Le texte précise également que la personne présentée n’était pas disponible lors d’un passage précédent à Paris, mais qu’elle devait revenir la semaine suivante, information susceptible d’indiquer une coordination des déplacements. Le message contient la demande explicite d’un retour d’avis : « let me know what you think ». Le courriel se termine par une formule de politesse en anglais et signale une origine depuis Stockholm, avec la signature « warmest regards ».

Les documents déclassifiés et le rôle du « scouting » dans les échanges

Les archives publiées par la justice américaine regroupent des millions de pages issues des dossiers liés à Jeffrey Epstein. Parmi ces pièces, le courriel mentionné figure sous la référence EFTA01174109 dans les fichiers accessibles en ligne, et illustre, selon le contenu du message, une pratique de repérage (« scouting ») de jeunes femmes par des intermédiaires proposant des profils à des correspondants du cercle new-yorkais.

Le courriel met en avant le titre de Miss France comme élément descriptif du profil proposé ; le document montre que le prestige du titre est explicitement cité pour qualifier la candidate auprès du destinataire. Le message indique par ailleurs une attention aux disponibilités de la personne ciblée et l’envoi d’images à l’appui de la présentation, éléments consignés dans le fichier rendu public.

Le ton et les formules employés dans l’échange — présentation factuelle du profil, envoi de photographies, demande de retour — figurent tels quels dans la copie du courriel publiée sur le site du ministère de la Justice. La pièce fait partie des dossiers qui ont été mis en ligne au fur et à mesure des opérations de déclassification liées à l’affaire Epstein.

