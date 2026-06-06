Jérôme Barella visé par une nouvelle plainte pour attouchements sur une fillette de 12 ans

Disparition de Lyhanna : portée disparue le 29 mai, la fillette a été retrouvée morte le 4 juin dans un silo agricole où le principal suspect, Jérôme Barella , a travaillé pendant plusieurs années. Les recherches mobilisant près de 180 gendarmes et de nombreux bénévoles ont abouti à la découverte d’un corps vêtu de vêtements similaires à ceux de la fillette ; l’autopsie a ensuite confirmé qu’il s’agissait bien de Lyhanna. Dans le contexte de l’enquête, l’homme de 41 ans fait l’objet de plusieurs signalements et plaintes, dont une nouvelle accusation d’attouchements portée récemment par les parents d’une autre fillette.

La disparition avait été signalée après que Lyhanna eut été aperçue pour la dernière fois aux alentours de son collège, vers 15 heures. Alertés par les parents, les gendarmes ont engagé une recherche d’envergure locale, appuyée par des volontaires. Les enquêteurs ont ciblé le silo agricole en partie parce que Jérôme Barella y avait travaillé, selon les éléments rendus publics. Une autopsie a été réalisée pour préciser les causes du décès et rechercher d’éventuelles traces de violences sexuelles ; l’examen a par la suite permis d’identifier formellement la victime.

Au fil des investigations, les soupçons se sont portés sur Jérôme Barella. Des images de vidéosurveillance montrent Lyhanna dans son véhicule le jour de sa disparition. Mis en examen et placé en détention provisoire pour « enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans », l’homme a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Le parquet a également indiqué que ses déclarations ont été jugées « contradictoires et imprécises ». Le soir du signalement, selon les éléments de l’enquête, il s’était rendu chez ses parents et aurait frappé à la porte de plusieurs habitants de la commune.

Enquête et antécédents judiciaires

Outre la mise en examen actuelle, le dossier judiciairement constitué autour de Jérôme Barella comporte plusieurs antécédents de signalements et de plaintes. Des conversations entre lui et des mineures ont été retrouvées lors de l’exploitation de son téléphone, précise la presse. Il est également le père de la meilleure amie de Lyhanna, ce lien familial ayant focalisé l’attention des enquêteurs.

Le parquet et les médias locaux font état de plaintes antérieures : un signalement remontant à 2017, un licenciement en 2020 pour « relation inappropriée avec une lycéenne », ainsi que des plaintes déposées en 2022 et 2025. Par ailleurs, une plainte déposée cette semaine par les parents d’une autre fillette concerne des attouchements : selon les informations relayées par LCI, la jeune victime aurait été invitée à une soirée pyjama chez Barella le 13 mars, où il lui aurait acheté une pizza avant de commettre des attouchements. Le père de cette fillette a regretté que les signalements antérieurs n’aient pas été pris en compte.