Un dimanche à la campagne revient avec Laurent Mariotte, Tina Arena et Booder

Un dimanche à la campagne revient ce dimanche 8 mars sur France 2 pour un nouvel épisode présenté par Frédéric Lopez, qui depuis 2022 invite trois personnalités à quitter les plateaux pour partager, le temps d’un week‑end, confidences et récits de vie dans une maison de campagne. L’émission promet des échanges à cœur ouvert autour d’une grande table, entre moments d’émotion et souvenirs personnels.

Le principe, reconduit depuis plusieurs saisons, consiste à installer trois invités dans un cadre champêtre afin de favoriser des entretiens détendus, loin du tumulte médiatique. Enfance, fragilités, parcours professionnel et choix intimes figurent parmi les thèmes abordés au fil des conversations, dans une ambiance conçue pour privilégier l’intimité et la sincérité.

Pour l’édition du 8 mars, le plateau rural recevra trois invités issus d’univers différents : la cuisine, la chanson et l’humour. Le dispositif met en scène des moments partagés — repas, promenades, discussions — qui donnent à voir la personne derrière la notoriété, en insistant sur les trajectoires et les raisons d’être des invités.

Trois invités, trois parcours

Le premier invité annoncé est Laurent Mariotte, reconnu pour son rôle dans les émissions culinaires et sa pédagogie auprès du grand public. Présenté comme une figure incontournable du paysage gastronomique télévisuel, il évoquera son goût pour les produits, la manière dont il transmet des recettes accessibles et les années de travail et de constance qui ont jalonné son parcours.

Dans l’émission, Laurent Mariotte pourra revenir sur ses débuts et sur la passion précoce qui l’a conduit vers la cuisine, ainsi que sur la posture qu’il a choisie face aux caméras : rendre la gastronomie abordable sans intimider les téléspectateurs. Ces éléments alimentent la perspective d’un échange centré sur la transmission et le métier de passeur culturel culinaire.

La seconde invitée est la chanteuse Tina Arena, artiste australienne présentée comme détentrice d’une voix puissante et d’une carrière internationale jalonnée de succès commerciaux. Réputée pour des titres tels que Aller plus haut et Aimer jusqu’à l’impossible, elle abordera sa trajectoire artistique, les exigences du métier et les sacrifices que requiert une carrière traversant les décennies et les continents.

Dans ce cadre intime, Tina Arena est attendue sur les dimensions personnelles de son parcours : la femme derrière la carrière, les doutes et les choix qui ont façonné son itinéraire, ainsi que la manière dont elle concilie exigence artistique et vie personnelle.

Enfin, l’humoriste Booder complète le trio. Connu pour son style singulier et son autodérision, il remplit les salles grâce à une énergie scénique marquée et à des punchlines reconnaissables. Son intervention devrait explorer la résilience qui a jalonné son parcours, son rapport à la différence et la façon dont il transforme les difficultés en matière comique.

Les échanges avec Booder porteront sur son histoire personnelle et son regard sur la réussite, des thèmes susceptibles d’alterner moments touchants et séquences humoristiques au cours de ce week‑end partagé.