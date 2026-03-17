Un dimanche à la campagne : Gérémy Crédeville, Hélène de Fougerolles et Maud Ankaoua invités le 22 mars

Un dimanche à la campagne reprend ce dimanche 22 mars à 16h sur France 2 après deux semaines d’interruption, annonce le compte officiel de l’émission. Animé par Frédéric Lopez, le programme promet un nouvel épisode inédit réunissant trois invités venus se retirer le temps d’un week‑end dans une maison à la campagne pour des échanges intimistes.

Lancée en 2022, Un dimanche à la campagne s’est imposée comme un rendez‑vous singulier dans le paysage audiovisuel français. À l’écart des plateaux traditionnels et des interviews formatées, l’émission propose une parenthèse hors du temps où le décor et le rythme favorisent des confidences et des discussions approfondies entre invités et animateur.

Le principe est simple : chaque émission accueille habituellement trois personnalités qui acceptent de quitter leur quotidien pour s’installer ensemble dans un cadre bucolique. Dans cette atmosphère chaleureuse et apaisée, les conversations abordent des pans de vie variés — enfance, parcours professionnels, doutes, réussites — avec une volonté de sincérité et d’écoute.

Un trio issu d’univers différents

Pour cet épisode de reprise, Frédéric Lopez recevra l’humoriste Gérémy Crédeville, l’actrice Hélène de Fougerolles et l’écrivaine Maud Ankaoua. L’annonce, publiée sur les réseaux sociaux de l’émission, confirme la diffusion à 16h et précise la composition de ce nouveau trio.

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Gérémy Crédeville est présenté comme un humoriste au registre parfois décalé et introspectif. Il s’est fait connaître par ses spectacles et ses apparitions télévisées et figure parmi les visages du paysage comique français contemporains, mêlant stand‑up et tonalités plus personnelles.

Hélène de Fougerolles, quant à elle, est une comédienne habituée du cinéma et de la télévision. Au long de sa carrière, elle a pris la parole sur des sujets intimes, notamment autour de sa vie de mère, et s’est fait remarquer autant pour ses rôles que pour ses interventions publiques sur des thèmes personnels.

Maud Ankaoua complète le trio en tant qu’auteure. Reconnue pour des romans axés sur le développement personnel et la quête de sens, elle publie des ouvrages qui mettent en avant des expériences de vie et des réflexions sur le bien‑être et la manière dont chacun construit sa trajectoire.

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L’une des caractéristiques récurrentes de l’émission reste la diversité de ses invités, un parti pris qui facilite des échanges inattendus et des confrontations de points de vue. Dans ce cadre, les intervenants disposent de temps et d’un environnement propice pour se raconter, réagir aux récits des autres et évoquer des moments de vie rarement traités dans les formats télévisés plus brefs.