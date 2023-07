Un député ukrainien repéré en vacances aux Maldives, une « trahison » selon Zelensky

Alors que son pays est en guerre contre la Russie depuis février 2022, un député ukrainien a été repéré aux Maldives. Il a ensuite présenté sa démission.

Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi « la trahison » d’un député récemment repéré en vacances dans un hôtel de luxe aux Maldives, alors que le président ukrainien évoque fréquemment le devoir d’exemplarité de la part des dirigeants politiques en pleine guerre contre la Russie.

Selon le site web d’information Slidstvo.info, Iouri Aristov, un député de 48 ans du parti présidentiel « Serviteur du peuple », a été aperçu mi-juillet dans un hôtel cinq étoiles de cet archipel de l’océan Indien. À la suite de ces révélations de presse, David Arakhamia, le président du groupe présidentiel au Parlement, a déclaré mardi dans un communiqué avoir réclamé « la suspension immédiate » du député au sein de son groupe parlementaire. « J’ai demandé tous les documents sur les voyages d’affaires et que toutes les informations soient vérifiées », a-t-il également dit.

Le député démissionne

Le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, a quant à lui révélé avoir reçu une lettre de démission de Iouri Aristov, également vice-président de la commission parlementaire chargée de la sécurité nationale, de la défense et du renseignement, dont le rôle est éminemment stratégique. « Celle-ci sera évaluée au cours de la prochaine session plénière » du Parlement, a-t-il souligné, sans donner plus de détails.

Le président Zelensky a explicitement fait allusion à l’affaire dans la soirée, disant que préférer « les îles et les stations balnéaires en temps de guerre », « c’est une trahison des principes de l’État ». « Toute trahison interne, toute ‘plage’ ou tout enrichissement personnel au lieu (de la défense) des intérêts de l’Ukraine provoquera au minimum de la rage », a-t-il martelé dans son allocution quotidienne, le regard noir. « Vous devez travailler en Ukraine et pour les intérêts du peuple ukrainien », a-t-il lancé à destination des députés, fonctionnaires et autres agents de l’État.