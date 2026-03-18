Un couple nigérian se sépare trois mois après le mariage à cause d’un choix d’église

Une semaine ou plus après les noces ? Non : la rupture est survenue environ trois mois après la célébration du mariage d’un jeune couple nigérian, dont l’affaire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. L’état civil du conflit : un désaccord portant sur le choix de l’église fréquentée par l’union.

Un témoignage publié sur X relate que le mari a exigé que son épouse intègre son lieu de culte. La femme a refusé, disant être fortement attachée à sa propre communauté religieuse où elle est engagée au service du département des enfants. Selon la publication, ce désaccord a conduit à la désagrégation du foyer.

Plusieurs internautes ont interprété le différend comme l’expression de tensions préexistantes liées à des valeurs, des habitudes ou à des problèmes d’ego non résolus avant le mariage, ce qui alimente les débats en ligne.

Conflit religieux et détérioration de la vie commune

La version relayée indique que la tension a rapidement dépassé une simple dispute : l’épouse a maintenu son refus d’abandonner l’église où elle est investie sur le plan émotionnel et spirituel. Le mari, pour sa part, a insisté pour qu’elle le rejoigne dans son culte, estimant cela conforme à la continuité matrimoniale. Le différend aurait rendu la cohabitation de plus en plus difficile.

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Le même témoignage précise que le conflit a affecté la vie quotidienne du foyer : la femme aurait cessé d’accomplir certaines tâches domestiques, en particulier la préparation des repas, ainsi que des moments d’intimité conjugale, signes d’une rupture profonde selon les publications.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées : certains accusent l’homme d’avoir voulu imposer sa volonté, d’autres reprochent à la femme son refus de faire des compromis, et d’autres encore estiment que le couple n’avait peut-être pas abordé ces questions essentielles avant de se marier.

Plusieurs observateurs en ligne notent que ce type d’affaire trouve un écho important dans de nombreuses familles africaines, où la religion, l’appartenance à une église et la place de chacun au sein du couple restent des sujets sensibles lorsqu’ils n’ont pas été clarifiés en amont.