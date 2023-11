Un commando ivoirien à Istanbul pour « kidnapper » Guillaume Soro (GPS)

- Publicité-

Dans un communiqué ce vendredi, le mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), fondé par Guillaume Soro, a déclaré qu’un commando ivoirien est présent à Istanbul pour kidnapper son leader charismatique Guillaume Soro, qui s’est exilé depuis le conflit civil de 2011 en Côte d’Ivoire.

Une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près la Cour d’appel d’Abidjan, Nayé Henriette épouse Sori, en collaboration avec les autorités turques, s’apprête à procéder à l’arrestation de Guillaume Soro en Turquie. C’est du moins, ce qu’on retient d’un communiqué publié par GPS ce vendredi. Dans le communiqué, le mouvement de Guillaume Soro dénonce une violation du droit international et des droits de l’Homme.

Selon GPS, l’arrestation était prévue pour le 3 novembre 2023 à 11h35, heure de Turquie, à l’Aéroport International de Turquie. Le mouvement politique a également affirmé que cette opération visait à extrader Guillaume Soro en Côte d’Ivoire en collaboration avec les autorités turques.

Une opération illégale

Le mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), a vivement condamné cette tentative de kidnapping, la qualifiant d’opération illégale et arbitraire, en violation flagrante du droit international et des droits de l’Homme. Le mouvement politique a assuré qu’il suivrait attentivement cette affaire et tiendrait l’opinion nationale et internationale informée des développements à venir.

Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne et président de GPS, est en exil depuis 2019. Il a déclaré à plusieurs reprises son intention de retourner en Côte d’Ivoire lorsque les conditions le permettront, affirmant qu’il attend le retour de la liberté et une politique nationale dépourvue d’entraves.