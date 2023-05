Un chef militaire du Jihad islamique tué dans une frappe israélienne à Gaza

- Publicité-

Iyad al-Hassani, responsable militaire au sein de l’organisation palestinienne Jihad islamique, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur la bande de Gaza, au quatrième jour d’une escalade de violence entre Israël et les groupes armés palestiniens. Depuis mardi, 33 Palestiniens ont été tués et une personne a péri en Israël.

Les hostilités entre Israël et les groupes armés palestiniens ont connu une escalade de violence ces derniers jours. L’attaque aérienne israélienne sur Gaza, qui a coûté la vie à Iyad al-Hassani, a été menée en représailles à des tirs de roquettes palestiniennes sur des villes israéliennes. Al-Hassani était un responsable de haut niveau au sein de la branche armée du Jihad islamique, une organisation classée comme terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne.

Depuis mardi, les hostilités ont causé la mort de 33 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé à Gaza. Du côté israélien, une personne a été tuée dans une attaque à la roquette.

La situation dans la région reste tendue, avec des tirs de roquettes palestiniennes sur Israël et des frappes aériennes israéliennes sur Gaza. Les civils des deux côtés de la frontière sont pris au piège de cette escalade de violence.

L’escalade de violence entre Israël et les groupes armés palestiniens montre une fois de plus la nécessité d’une solution pacifique et négociée au conflit israélo-palestinien. La communauté internationale a appelé au calme et à la retenue, mais l’escalade de la violence montre qu’il est plus important que jamais de trouver une solution durable à ce conflit de longue date.