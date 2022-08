Un centre régional de la cybersécurité au Togo

Le gouvernement togolais a annoncé mercredi, que le pays va héberger un centre régional de coordination et de recherche pour la cybersécurité.

Le Togo abritera bientôt sur son territoire un Centre Africain de Coordination et de Recherche en Cybersécurité. Un mémorandum d’entente a été signé mardi dans ce sens entre le Togo et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

La nouvelle infrastructure qui sera implantée à Lomé, agira notamment en qualité de “pôle régional central d’informations et de renseignements sur la cybersécurité”. Selon les termes de l’entente, elle “fournira une expertise et mènera des activités liées à la promotion de la cybersécurité et aux enquêtes sur la cybercriminalité”, indique un communiqué du gouvernement togolais.

Missions

Entre autres missions attendues, le renforcement des capacités et le soutien aux agences de cybersécurité établies dans les pays africains, la collaboration avec différentes parties (gouvernements, forces de l’ordre, experts), ou encore la mise à disposition de capacités de recherches.

Pour le Togo, qui s’est fait il y a quelques mois le porte-voix du continent sur la question en accueillant à Lomé le tout premier sommet sur la cybersécurité, la construction de ce centre sera une avancée majeure vers l’idéal d’une vraie coopération africaine en matière de cybersécurité et de lutte contre le cybercrime.

Pour rappel, lors des assises de Lomé en mars, une Déclaration a été adoptée par plusieurs pays présents, avec notamment un engagement à signer et à ratifier la convention de Malabo, nécessaire à la mise en place d’un cadre légal et réglementaire spécifique sur la thématique, ainsi que des organes de régulation.

« Nous sommes heureux de nous associer à la CEA pour renforcer notre engagement à faire de la cybersécurité une priorité absolue pour nos Etats”, a d’ailleurs rappelé la ministre de l’économie numérique, Cina Lawson lors de la signature du mémorandum.