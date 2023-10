«Un cauchemar parce que c’est une grosse défaite», Ramos après Newcastle-PSG

Au micro de Canal Plus, Gonçalo Ramos est revenu sur la lourde défaite du PSG face à Newcastle (1-4) ce mercredi soir, en deuxième journée de phase de poules de la Ligue des champions.

Deux semaines après sa victoire méritée face à Dortmund (2-0) en première journée, le PSG défiait Newcastle ce mercredi soir à St James Park. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe F de la Ligue des champions. Pourtant favoris pour cette manche, les Parisiens vont sombrer face à la vague déferlante des Magpies, très réalistes.

Le schéma 4-2-4 concocté par Luis Enrique, avec des attaquants qui n’aiment visiblement pas les tâches défensives, a beaucoup desservi les visiteurs qui n’ont pas pesé grande chose devant les Anglais qui ont fait le show dans cette rencontre (4-1).

Au micro de Canal Plus après le match, Gonçalo Ramos a réagi à cette claque reçue à St James Park: « On a essayé de jouer notre jeu. C’est une superbe équipe. Je ne pense pas que ce soit un cauchemar. C’est un cauchemar parce que c’est une grosse défaite. On a joué notre jeu, on a eu des occasions. C’est juste une question de petits détails et Newcastle les a eus en sa faveur. Problème tactique ou mental ? Ils ont été plus forts dans les duels, ils ont réussi à marquer leurs occasions. C’est pour cela qu’ils ont gagné.« Les Parisiens vont devoir très vite se relever.