Un bébé indien né avec 26 doigts et orteils (photos)

Un bébé est né dans un hôpital du Rajasthan, dans le nord-ouest de l’Inde, avec 14 doigts et 12 orteils.

Selon le New York Post, la petite fille a sept doigts à chaque main et six orteils à chaque pied. Alors que les médecins ont décrit son état comme une anomalie génétique, la polydactylie, sa famille serait ravie et l’aurait publiquement qualifiée de version renaissante de Dholagarh Devi, une divinité locale bien connue dont le temple se trouve à proximité du lieu de naissance du nouveau-né.

« Il n’y a aucun mal à avoir 26 doigts, mais c’est une anomalie génétique. Par ailleurs, la fille est en parfaite santé« , a déclaré à Newsflash le Dr BS Soni, un médecin où est né l’enfant. On ne sait pas actuellement si la famille envisage de faire subir une intervention chirurgicale à leur nouveau-né pour réduire le nombre de doigts sur chaque membre.

Une maladie héréditaire

Caractérisée par des doigts supplémentaires, la polydactylie est une maladie héréditaire. Elle consiste en une transformation de la main de l’embryon (ou du fœtus) qui passe d’une sorte de palme à des doigts séparés. « Si cette transformation prend plus de temps que d’habitude, un doigt peut se diviser en deux, ce qui entraînera un doigt supplémentaire« , a expliqué le Dr Preethika Shetty, obstétricienne consultante et gynécologue aux hôpitaux Motherhood de Kharadi, cité par Yahoo News.

Pour rappel, la polydactylie est difficile à prévenir. « Cependant, les familles ayant des antécédents de polydactylie ou d’autres troubles génétiques peuvent être guidées. Un conseiller en génétique peut informer les gens sur la possibilité de transmettre la maladie aux générations futures et les aider à faire des choix éclairés« , a déclaré de son côté le Dr Gupta.