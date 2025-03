Un avion de surveillance pour lutter contre le terrorisme au Bénin: don de l’UE

- Publicité-

Les capacités des forces armées béninoises viennent d’être renforcées grâce à un soutien de l’Union européenne, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire. Le Bénin a récemment reçu un avion léger de surveillance et de renseignement, un don offert dans le cadre de la Facilité Européenne pour la Paix (FEP).

La cérémonie de remise de l’appareil a eu lieu ce jeudi 6 mars 2025 à Cotonou, en présence des autorités béninoises et des représentants de l’Union européenne. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont le Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale, Fortunet Nouatin, l’Ambassadeur de l’UE au Bénin, Stéphane Mund, ainsi que des hauts responsables militaires, tels que le Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Béninoises, le Général Fructueux Gbaguidi, et le Directeur de l’Etat-major de l’Union européenne, le Général Michiel Van Der Laan.

Cet avion, qui fait partie d’un soutien global de plus de 47 millions d’euros accordé par l’Union européenne depuis 2023 au Bénin, représente un outil essentiel pour améliorer la surveillance des zones sensibles, notamment dans le nord du pays, où les attaques terroristes sont de plus en plus fréquentes.

Selon l’ambassadeur de l’UE, cet appareil va permettre au Bénin de mieux anticiper les menaces et d’améliorer les capacités de réaction face aux attaques terroristes. « Cet avion permettra aux forces armées béninoises de surveiller efficacement les zones du nord du pays, de mieux comprendre la situation sur le terrain et de prendre des mesures pour contrer les attaques terroristes, tout en renforçant la protection de la population« , a expliqué Stéphane Mund.

L’avion servira à collecter des renseignements qui soutiendront les décisions opérationnelles sur le terrain, en appuyant particulièrement les unités déployées contre les groupes armés non étatiques. Il contribuera ainsi à réduire la capacité de ces groupes à mener des attaques terroristes, tout en renforçant la sécurité des populations locales, qui restent vulnérables face à la menace.

Le Bénin, qui a été confronté à plusieurs attaques terroristes dans les régions du nord, notamment à ses frontières avec le Burkina Faso et le Niger, a intensifié ses efforts pour contenir cette menace croissante. Dans le cadre de l’opération Mirador, les autorités béninoises ont déployé des moyens matériels, financiers et humains considérables pour sécuriser ces zones frontalières et contrer les groupes terroristes.

Ce soutien de l’Union européenne vient donc renforcer les capacités du Bénin dans la lutte contre le terrorisme, en offrant une meilleure visibilité sur le terrain et en facilitant une réponse rapide et adaptée aux situations de crise sécuritaire.