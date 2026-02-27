Un autre pays africain refuse des fonds de santé américains conditionnés

Un accord portant sur plus d’un milliard de dollars d’appuis financiers américains répartis sur cinq ans devait financer la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, renforcer les soins maternels et infantiles et améliorer la préparation face aux épidémies.

Un projet de document consulté par Reuters indique que la Zambie s’engagerait, sur la même période, à assurer environ 340 millions de dollars de cofinancement, un apport national conséquent en pleine contrainte budgétaire. La finalisation de l’accord, prévue pour novembre 2025, a été suspendue après l’introduction, dans des versions amendées, d’une clause jugée contestable.

Selon plusieurs sources, l’une des dispositions laissait entendre que le financement pourrait être retiré si la Zambie et les États-Unis ne ratifiaient pas d’ici au 1er avril un projet de « pacte bilatéral ». Des éléments du texte évoquaient un rapprochement avec un partenariat minier, soulevant des interrogations sur une éventuelle conditionnalité du soutien sanitaire à l’accès à des ressources stratégiques.

Le caractère stratégique du pays, riche en cuivre et de plus en plus intégré aux chaînes d’approvisionnement mondiales de minéraux critiques, a été mis en avant dans ces discussions.

Plusieurs analystes en ont déduit que le financement américain destiné au système de santé pourrait être étroitement lié aux ressources naturelles de la Zambie.

Owen Mulenga, responsable de la Treatment, Advocacy and Literacy Campaign, a déclaré à Reuters que la Zambie avait besoin du soutien des États-Unis mais exigeait de la transparence, et que le gouvernement refusait de débattre avec les militants des nombreuses spéculations reliant l’accord au secteur minier.

Asia Russell, directrice générale de Health GAP, a affirmé que l’accord réduirait fortement l’aide américaine aux programmes vitaux tout en privilégiant les intérêts des sociétés minières au détriment des besoins des Zambiens vivant avec le VIH.

Le président Hakainde Hichilema avait déjà estimé que la Zambie devrait repenser sa dépendance à l’aide internationale. En octobre 2025, il a considéré les réductions de l’aide comme « attendues depuis longtemps » et vu dans la fermeture de certains canaux d’aide une opportunité pour la Zambie de « s’occuper de ses propres affaires », malgré des risques importants.

L’année précédente, les États-Unis avaient apporté environ 598 millions de dollars au secteur de la santé en Zambie, soit près d’un tiers du budget sanitaire national.

Une part importante de ces fonds est dédiée aux programmes de traitement du VIH/SIDA et aux services essentiels de santé maternelle.