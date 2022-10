Un ancien du Real Madrid détruit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Dans des propos rapportés par le média italien Il Posticipo et repris par le Sun, l’ancien gardien du Real Madrid Jerzy Dudek, a sévèrement taclé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans son autobiographie.

Les deux monstres sacrés du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ont marqué de leur empreinte l’histoire du football de par leur rivalité et leurs performances durant les dernières années. Plébiscités pour leurs actions, leurs buts ou encore leurs passes décisives, ces deux légendes ont aussi mauvais caractère à en croire l’ancien gardien de Liverpool et du Real Madrid Jerzy Dudek.

Vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds, le Polonais a d’abord déclaré au sujet de la Pulga : « C’était très provocateur (ce que Messi a dit), tout comme Barcelone et leur entraîneur Pep Guardiola. J’ai vu et entendu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Ramos qu’on ne peut même pas imaginer qu’elles puissent sortir de la bouche d’une personne qui semble si calme et amicale ».

Il s’en est ensuite pris à CR7 : « il est très égocentrique, mais il veut vraiment gagner. Il préférerait un 1-0, avec un but de lui qu’un 5-0 sans marquer. Mis à part cela, c’est un type parfaitement normal, mais je comprends qu’il puisse être perçu différemment de l’extérieur ». Ces propos, qui ont été rapportés par le média italien Il Posticipo et repris par The Sun, ne devraient pas plaire aux fans des deux légendes, ni aux principaux intéressés d’ailleurs.