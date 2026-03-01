Un adversaire de l’Égypte menace de se retirer

Les tensions diplomatiques entre Téhéran et Washington prennent désormais une tournure susceptible d’affecter la scène sportive : l’Iran envisage de renoncer à sa participation à la Coupe du monde 2026. Cette menace intervient au moment où la situation géopolitique s’envenime, mettant en péril la présence de la sélection asiatique dans la compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Les tensions diplomatiques entre Téhéran et Washington prennent désormais une tournure susceptible d’affecter la scène sportive : l’Iran envisage de renoncer à sa participation à la Coupe du monde 2026. Cette menace intervient au moment où la situation géopolitique s’envenime, mettant en péril la présence de la sélection asiatique dans la compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L’Égypte, qui a hérité du groupe G, se retrouve directement concernée par cette incertitude. Les Pharaons devaient y affronter la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’équipe iranienne, un calendrier désormais susceptible d’être bouleversé si Téhéran confirmait son retrait.

Interrogé sur la situation, Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, a reconnu l’inquiétude au sein de son pays et souligné que les récents événements refroidissent l’enthousiasme autour du Mondial. Selon le quotidien sportif MARCA, il a aussi rappelé que la décision finale incombe aux autorités gouvernementales en charge des sports.

Incidences sportives et calendaires

Un abandon iranien obligerait les instances internationales et les confédérations concernées à déterminer les suites à donner : report, remplacement ou réaménagement du groupe. À ce stade, ni la FIFA ni la Confédération n’ont publié de lignes directrices publiques sur la conduite à tenir dans ce cas précis, laissant les observateurs dans l’attente d’une clarification officielle.

Pour l’Égypte et les autres nations du groupe, l’éventualité d’un changement de programmation complique la préparation sportive et logistique. Les staffs techniques suivent de près les développements diplomatiques, tandis que les fédérations nationales multiplient les contacts avec les autorités compétentes pour évaluer les options possibles.

Du côté des supporters, l’annonce crée une incertitude supplémentaire quant à la composition définitive du groupe et aux oppositions à venir. Les débats se poursuivent dans les milieux sportifs et politiques, en attendant que les ministères concernés tranchent et que la FIFA fasse connaître sa position officielle sur la question.