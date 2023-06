Un adolescent meurt en France après un tir policier: l’émotion de Kylian Mbappé

Lors d’un contrôle routier à Nanterre ce mardi, un adolescent de 17 ans a perdu la vie, touché par un tir policier. Kylian Mbappé, attaquant du PSG et de l’équipe de France, a publié un message sur Twitter pour faire part de sa grande émotion.

Mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine), un tragique incident a coûté la vie à un jeune automobiliste de 17 ans prénommé Nael. Selon des sources policières citées par l’AFP, la situation a dégénéré lorsque l’adolescent, suspecté d’avoir refusé d’obtempérer, a foncé en direction des forces de l’ordre. Face à cette menace, un policier a été contraint de faire usage de son arme, entraînant le décès de la victime peu de temps après, malgré l’intervention du Samu.

Un drame qui a provoqué une impressionnante vague de réactions, certains parlent de violences policières. Dans un message publié sur son compte Twitter, la star du football français, Kylian Mbappé a également fait part de sa grande émotion. « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt.« , a-t-il écrit en ajoutant des émojis coeurs bleu-blanc-rouge dont certains sont fissurés.

J’ai mal à ma France. 💙🤍💔💔💔

Une situation inacceptable.

Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 28, 2023 - Publicité-

Le joueur du PSG n’est pas le seul footballeur français à avoir réagi. Le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé, lui, s’est montré beaucoup plus virulent que son coéquipier en équipe de France.

« Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d’information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des « journalistes » qui posent des « questions » dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la TV pour s’informer?« , a écrit le joueur mardi soir.

Articles similaires