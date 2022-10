UMOA-Titres: le Bénin lève 22 milliards francs CFA sur le marché financier

L’agence financière UMOA-Titres a publié ce jeudi 06 octobre 2022, le compte-rendu des Obligations de Relance du Trésor (OAT) émises par le Bénin. A l’issue des soumissions, le pays a levé 22 milliards de francs CFA contre les 20 milliards mis en adjudication au départ.

Plus de 31 milliards de francs CFA ont été réunis à l’issue des soumissions, mais le Bénin a retenu 22 milliards de francs CFA. Selon le point fait par l’agence financière, 12 bailleurs provenant principalement du Bénin, Togo, Niger, Sénégal, Burnkina Faso, du Mali et de la Guinée-Bissau, ont participé pour 22 soumissions au total.

Selon les termes et conditions de l’opération, le Bénin devra rembourser les obligations le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Par contre, le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,2000% l’an dès la première année. Il faut noter que l’échéance de la maturité à 3 ans est fixée au 05 août 2025 et celle de 5 ans, au 19 septembre 2027.