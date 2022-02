Ukraine: Zelensky demande l’intégration immédiate de son pays à l’Union Européenne

Dans une nouvelle déclaration ce lundi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé à l’Union Européenne d’intégrer « sans délai » son pays dans le bloc occidental.

Lundi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exhorté l’Union européenne (UE) à intégrer son pays « sans délai ». « Nous nous adressons à l’UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l’Ukraine par une nouvelle procédure spéciale », a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo.

« Je suis sûr que c’est juste. Je suis sûr que c’est possible. », a ajouté Volodymyr Zelensky qui a également appelé les soldats russes ayant envahi l’Ukraine à « déposer les armes ». « Déposez vos armes, partez d’ici, ne croyez pas vos commandants, ne croyez pas vos propagandistes. Sauvez vos vies, tout simplement », a-t-il dit en russe.

L’UE sanctionne des médias d’Etat russes

« Nous allons interdire dans l’Union européenne [UE] la machine médiatique du Kremlin », a déclaré, hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. « Les médias d’Etat Russia Today [RT] et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre union» , a-t-elle ajouté.

Mais l’UE ne précise pas comment elle compte s’y prendre et la décision a été contestée par la chaîne RT elle-même. Dimanche, Kiev a accepté, des pourparlers avec la Russie à la frontière avec la Biélorussie. Ce lundi, on apprend que les délégations des deux pays ont entamé des discusions à la frontière avec la Biélorussie.