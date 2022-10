Ukraine: Volodymyr Zelensky revendique des avancées « puissantes » de son armée

Le président Volodymyr Zelensky déclare que l’armée ukrainienne progresse « rapidement et puissamment » dans le sud de l’Ukraine. Le président ukrainien a cité huit localités reprises par ses soldats dans la région de Kherson.

Volodymyr Zelensky a revendiqué mardi des avancées « rapides et puissantes » de son armée dans le Sud. Le président ukrainien a fait état de « dizaines » de localités reprises « cette semaine » aux Russes dans cette région et dans l’Est.

L’armée ukrainienne réalise des avancées « assez rapides et puissantes dans le sud de notre pays », a-t-il déclaré dans son adresse quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. « Des dizaines de localités ont été libérées rien que cette semaine » dans les quatre régions annexées en fin de semaine dernière par la Russie, s’est félicité Volodymyr Zelensky. Il a notamment cité huit localités reprises par les forces de Kiev dans la région de Kherson, au sud, où l’armée russe a reculé selon des cartes présentées mardi par le ministère russe de la Défense.

Malgré un tollé international et des défaites militaires sur le terrain, Vladimir Poutine a formalisé ce mercredi l’annexion de quatre régions ukrainiennes. Le président russe a signé la loi d’annexion de quatre régions ukrainiennes et les décrets nommant formellement à leur tête les dirigeants que Moscou y avait déjà mis en place. Les textes signés par le dirigeant russe stipulent que les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia sont acceptées « au sein de la Fédération de Russie en conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie ».

Nouvelle aide militaire américaine

Joe Biden a annoncé mardi dans un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky un nouvel envoi américain d’équipements militaires, pour une valeur totale de 625 millions de dollars, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Le président américain « a promis de continuer à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pendant qu’elle se défend contre l’agression russe ». Cet envoi à l’armée ukrainienne comprend en particulier quatre nouveaux Himars, a précisé de son côté le département d’Etat.

Ces systèmes de lance-roquettes très précis et puissants ont joué un rôle important dans les récentes avancées militaires ukrainiennes. Le restant de ce nouveau volet d’aide militaire américaine comporte en particulier 32 canons Howitzer, des dizaines de milliers de munitions légères et de munitions d’artillerie, des systèmes de mines, et 200 véhicules blindés.