Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite à Izioum promet « la victoire » sur les Russes

Trois jours après la libération d’Izioum, Volodymyr Zelensky s’est rendu sur place, mercredi 14 septembre. Le président ukrainien a promis mercredi « la victoire » aux siens depuis cette ville stratégique.

Il avait annoncé lui-même la « libération » d’Izioum, ville stratégique de la région de Kharkiv. Trois jours plus tard, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est rendu sur place, mercredi 14 septembre. Une première visite dans les territoires repris aux troupes russes ce mois-ci au cours d’une contre-offensive fulgurante.

Il a « participé » à la cérémonie de la levée du drapeau ukrainien, a indiqué sur Facebook la 25e brigade aéroportée en publiant des photos du chef de l’État sur place. « Notre drapeau bleu et jaune flotte déjà au-dessus d’Izioum », a dit le président ukrainien sur son compte Telegram, un message accompagné de photos de lui avec des militaires dans cette ville.

Entouré de gardes du corps armés, le président en tenue kaki de style militaire n’avait pas de casque et semblait ne pas porter de gilet pare-balle, selon des photos publiées sur son compte Telegram. Sur une épaule de l’ancien acteur, un écusson sur lequel il était écrit « l’Ukraine ou la mort » était visible, selon les images.

Dans son allocution au 200e jour du conflit, dimanche 11 septembre, Volodymyr Zelensky avait remercié les militaires ukrainiens qui « ont libéré des centaines de villes et villages (…) dont les plus récents sont Balakliïa, Izioum et Koupiansk ». Selon les experts militaires, la perte d’Izioum par Moscou entame sérieusement ses ambitions militaires dans l’est ukrainien.