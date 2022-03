Ukraine: une tentative d’assassinat du président Volodymyr Zelensky déjouée

L’Ukraine a affirmé avoir éliminé aujourd’hui un groupe des forces spéciales tchétchènes qui avaient été envoyés pour assassiner le président Volodymyr Zelensky selon les autorités.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a déclaré mardi à la télévision ukrainienne que son pays avait reçu des informations sur une tentative d’assassinat planifiée contre le président Volodymyr Zelensky de la part d’agents du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). “Je peux dire que nous avons reçu des informations de représentants du FSB, qui aujourd’hui n’ont aucune envie de participer à cette guerre sanglante”, a déclaré Danilov, qui a affirmé que les forces spéciales tchétchènes envoyées pour tuer Zelensky avaient été “éliminées”.

“Le groupe d’élite des Kadyrovites, qui est venu ici spécifiquement pour éliminer notre président, a été directement détruit”, a-t-il déclaré. Kadyrovites fait référence à un groupe paramilitaire tchétchène accusé d’un certain nombre de violations et d’atteintes aux droits humains. Ils servent au gré de Razman Kadyrov, chef de la République tchétchène et proche allié de Vladimir Poutine.

Les dirigeants occidentaux ont exhorté Zelensky à fuir le pays, mais il est resté dans la capitale ukrainienne de Kiev. Répondant à une offre d’évacuation des États-Unis, Zelensky aurait répondu que « le combat est là ; J’ai besoin de munitions, pas d’un tour ».

« Nous sommes forts. Nous sommes des Ukrainiens«

La réponse au complot d’assassinat présumé intervient alors que les forces russes poursuivent leur assaut meurtrier contre les principales villes ukrainiennes, incitant certains responsables locaux à avertir mercredi que leurs villes étaient proches du point de rupture. Kiev a subi plus d’attaques pendant la nuit, tandis que les forces russes ont fait face à une résistance acharnée de la part des défenseurs militaires et civils ukrainiens dans tout le pays.

Près de 680 000 Ukrainiens avaient fui le pays mardi, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans ce qui pourrait éventuellement être « la plus grande crise de réfugiés en Europe de ce siècle ». « Personne ne va nous briser. Nous sommes forts. Nous sommes des Ukrainiens », a déclaré mardi le président ukrainien dans une allocution devant le Parlement européen. « Nous avons le désir de voir nos enfants vivants. Je pense que c’est juste. »

Aux États-Unis, le président Biden a placé l’invasion au centre de son premier discours sur l’état de l’Union mardi soir, saluant une réaction internationale unifiée qui a rendu la Russie « plus isolée du monde maintenant qu’elle ne l’a jamais été ». Zelensky et Biden ont parlé quelques heures avant le discours des sanctions contre la Russie ainsi que de l’aide américaine à la défense de l’Ukraine lors de l’invasion. Biden a appelé le président russe Vladimir Poutine pour avoir « mal calculé » comment l’Ukraine et le monde réagiraient à l’invasion.

« Il pensait qu’il pouvait rouler en Ukraine – et le monde basculerait. Au lieu de cela, il a rencontré un mur de force qu’il n’avait jamais prévu ni imaginé », a déclaré Biden. « Il a rencontré le peuple ukrainien. »