Ukraine : une frappe de drone russe dans la région de Dnipropetrovsk fait deux morts

Les autorités locales ont fait savoir mercredi 4 février 2026 que deux personnes ont trouvé la mort après une attaque au drone attribuée aux forces russes dans la région de Dnipropetrovsk. L’annonce intervient le même jour où doivent s’ouvrir à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, des pourparlers tripartites.

Mykola Lukashuk, le responsable de l’administration régionale, a publié l’information sur Telegram en précisant l’identité des victimes : une femme de 68 ans et un homme de 38 ans. Ces éléments proviennent des premières constatations communiquées par les autorités locales.

Les services régionaux n’ont pas encore livré de détails supplémentaires sur le point exact de la frappe ni sur l’existence éventuelle d’autres blessés, et les vérifications se poursuivent pour établir l’étendue des dommages.

Contexte

Les attaques menées à l’aide de drones restent une menace récurrente pour les zones civiles en Ukraine, accentuant la vulnérabilité des populations locales et compliquant les efforts de protection. Les incidents de ce type surviennent régulièrement dans plusieurs régions et alimentent les préoccupations internationales quant à la sécurité des civils.

La coïncidence entre cette nouvelle attaque et l’ouverture des négociations tripartites à Abou Dhabi pourrait peser sur le climat diplomatique, même si le lien direct entre les événements n’a pas été établi par les autorités. Les discussions prévues attirent l’attention en raison de leur potentiel à aborder des points sensibles liés au conflit et à la sécurisation des zones affectées.

Les autorités régionales ont indiqué qu’elles continueraient à informer la population dès que de nouvelles informations seraient disponibles et appellent à la prudence face aux déplacements dans les secteurs touchés.