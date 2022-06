Ukraine: un missile russe frappe un centre commercial « très fréquenté »

Un missile russe a touché ce lundi un centre commercial «très fréquenté» à Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, faisant des morts et des blessés, ont annoncé les autorités locales, précisant que le bilan pourrait être très lourd.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur son réseau Telegram une vidéo d’un centre commercial en feu à Krementchouk, au centre du pays. « Le nombre de victimes est impossible à imaginer », déclare le président ukrainien. « Les occupants ont lancé une frappe de missile sur un centre commercial. Il y avait plus d’un millier de civils. Le centre commercial est en feu, les sauveteurs éteignent l’incendie », écrit-il encore.

⚡️ Volodymyr Zelenskyy published a video of a fire in a shopping center in Kremenchug



"The occupiers launched a missile strike at shopping center. There were more than a thousand civilians. The mall is on fire, rescuers are extinguishing fire, number of victims is unimaginable." pic.twitter.com/Src2qh3Tdf