Ukraine : Trump veut une fin rapide de la guerre, Poutine assure ne pas menacer l’Europe

Donald Trump a dit mardi 8 septembre à Vladimir Poutine vouloir parvenir rapidement à la fin de la guerre en Ukraine, selon le Kremlin. Le président russe a, de son côté, assuré ne nourrir aucun projet agressif contre l’Europe, au terme d’un échange téléphonique d’une heure centré sur les efforts de médiation américains.

La conversation a eu lieu après le déplacement à Moscou puis à Kyiv des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Selon le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov, les deux dirigeants ont évalué positivement cette séquence et se sont accordés sur la poursuite de ce canal de discussions.

Donald Trump a insisté sur son souhait de voir le conflit s’achever au plus vite, ce qui permettrait, d’après le compte rendu russe, d’ouvrir la voie à une normalisation plus large des relations entre Washington et Moscou, notamment sur les plans économique et commercial.

Vladimir Poutine a pour sa part exposé sa lecture de la situation militaire et assuré que la Russie n’avait « aucun projet agressif » envers les pays européens. Cette affirmation intervient alors que plusieurs capitales européennes accusent Moscou de mener ou de soutenir des opérations hybrides, des actes de sabotage et des campagnes d’ingérence.

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Au moment de la publication, la Maison Blanche n’avait pas encore livré de compte rendu détaillé indépendant de l’appel. Les principaux éléments disponibles provenaient donc du Kremlin, tandis que des agences internationales confirmaient la tenue de l’échange et les grandes lignes rapportées par Iouri Ouchakov.

Le canal Witkoff-Kushner appelé à se poursuivre

Le Kremlin a indiqué que Poutine et Trump souhaitaient maintenir le contact et poursuivre les échanges par l’intermédiaire de Steve Witkoff et Jared Kushner. Les deux émissaires s’étaient rendus à Moscou puis à Kyiv pendant le week-end afin de relancer des discussions qui restent bloquées sur plusieurs questions centrales, notamment les territoires occupés, les garanties de sécurité et les modalités d’un éventuel cessez-le-feu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les médiateurs américains avaient présenté des idées qu’il jugeait sérieuses et susceptibles de faire avancer les négociations. Kyiv affirme rester disposé à discuter, tout en réclamant des garanties de sécurité solides et un renforcement de ses moyens de défense aérienne.

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Diplomatie relancée, combats toujours actifs

Malgré cette reprise des contacts diplomatiques, les hostilités se poursuivent. La Russie maintient qu’elle atteindra ses objectifs militaires, tandis que l’Ukraine continue de demander davantage de systèmes antiaériens à ses alliés occidentaux.

L’appel entre Trump et Poutine intervient ainsi dans une phase où Washington cherche à obtenir un nouveau cycle de négociations sans qu’aucune percée décisive n’ait encore été annoncée. Les deux présidents ont convenu de rester en contact et de se reparler si nécessaire.