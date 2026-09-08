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Palais de la Marina: Romuald Wadagni reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice du Canada au Bénin

Le président de la République, Romuald Wadagni, a reçu ce mardi 8 septembre 2026 au palais de la Marina à Cotonou les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice du Canada au Bénin, Evelyne Dabiré.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie
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Exprimant sa fierté de représenter son pays au Bénin, la diplomate s’est réjouie à l’idée de œuvrer au renforcement des liens unissant les deux nations.

​Cette étape marque officiellement le début de sa mission diplomatique et illustre la vitalité des relations d’amitié, de coopération et de partenariat entre Cotonou et Ottawa.

Elle s’inscrit dans le prolongement de l’ouverture officielle en août dernier de la première ambassade résidente du Canada au Bénin, intervenue 64 ans après l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Cette implantation permanente témoigne de l’importance croissante du partenariat entre les deux pays et de la volonté d’intensifier l’engagement canadien auprès des autorités béninoises et de la société civile.

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