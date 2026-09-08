Afrique du Sud : le Ghana fait état de quatre morts dans la crise xénophobe

Le Ghana a fait état lundi 7 septembre de quatre de ses ressortissants morts dans le contexte de la crise xénophobe en Afrique du Sud entre avril et août 2026. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a détaillé les quatre cas à Accra au moment où le gouvernement achevait son opération d’évacuation.

Trois décès sont présentés par les autorités ghanéennes comme des homicides survenus en Afrique du Sud. Amoonu Jailor Nash a été tué à East London, Bashiru Issahaq à Khayelitsha, près du Cap, et Kwadwo Antwi à Prieska, dans le Northern Cape. Les enquêtes sud-africaines restent en cours et Accra réclame que les responsables soient identifiés et poursuivis.

Le quatrième cas est différent. Ebenezer Ayi Tawiah était malade et aurait, d’après le ministre, été empêché d’accéder à des soins en raison de harcèlements de groupes anti-étrangers. Il est décédé à son arrivée à l’aéroport international d’Accra le 17 août. Les autorités ghanéennes ont organisé une autopsie.

Accra a multiplié les démarches auprès de Pretoria. La Haute Commission du Ghana a déposé une protestation auprès des autorités sud-africaines et saisi la police dans au moins l’un des dossiers. Le ministre a également indiqué avoir échangé avec son homologue sud-africain, tandis que le chargé d’affaires sud-africain à Accra a été convoqué.

La crise a conduit le Ghana à organiser le retour de 1 964 ressortissants entre le 27 mai et le 4 septembre. Les évacuations ont concerné en priorité les personnes qui estimaient leur sécurité menacée par la recrudescence des campagnes anti-immigration et des actions de groupes de vigilantes.

Le dossier a aussi été porté au niveau continental. Le Ghana a saisi la Commission de l’Union africaine en mai et obtenu le soutien de la CEDEAO pour demander que la question des violences xénophobes soit examinée par l’organisation panafricaine. Le sujet doit être discuté lors du sommet de l’Union africaine prévu en janvier 2027.