Ukraine – Suspicion de coup d’État: Volodymyr Zelensky limoge plusieurs hauts responsables

Le site web du Président de l’Ukraine a publié trois décrets présidentiels. Le président Volodymyr Zelenskyy a démis Ivan Bakanov du poste de chef du Service de sécurité de l’Ukraine, Iryna Venediktova du poste de procureur général, et a nommé le procureur général adjoint Oleksii Symonenko procureur général par intérim.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démis par décret le chef du service de sécurité du pays, Ivan Gennadiyovych Bakanov. Dans un autre décret, Zelensky a également révoqué le procureur général, Iryna Valentinivna Venediktova. Cette dernière était une figure populaire pour ses enquêtes sur les crimes de guerre commis par les Russes.

M. Bakanov a été révoqué « conformément à l’article 47 du statut disciplinaire des forces armées ukrainiennes », qui parle de « manquement aux devoirs de service, qui a entraîné des pertes humaines ou d’autres conséquences graves, ou créé une menace ».

Plus tôt dans la journée, l’ex-chef du département de Crimée du service de sécurité, Oleh Kulinich, a été placé en détention pour haute trahison : Le service de sécurité de l’Ukraine a placé en détention Oleh Kulinich, ancien chef du département de la Crimée du service de sécurité, nommé en 2020 et licencié en mars 2022. Il est accusé de trahison d’État et d’avoir transmis des informations secrètes aux Russes. Pendant ce temps, le décret sur la révocation d’Iryna Venediktova en tant que procureur général ne donne aucun indice sur la raison de sa révocation.